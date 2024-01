"Danke Kaiser", dernier hommage à Franz Beckenbauer à l'Allianz Arena

Le monde du football a rendu vendredi après-midi un dernier hommage à la légende Franz Beckenbauer à l'Allianz Arena, douze jours après l'annonce du décès du Kaiser, et une semaine après son enterrement.

Figure légendaire du football pendant un demi-siècle, comme joueur (champion d'Europe en 1972, champion du monde en 1974, Ballon d'Or 1972 et 1976), sélectionneur (champion du monde en 1990), et dirigeant, Franz Beckenbauer est mort le 7 janvier, entouré de sa famille à Salzbourg (Autriche).

Il a été inhumé le 12 janvier dans le cimetière "Am Perlacher Forst", dans le sud de la capitale bavaroise, et le Bayern, club où il a fait la plus grande partie de sa carrière, a décidé de lui rendre un dernier hommage vendredi, dans l'Allianz Arena, que Beckenbauer, alors président du club, a fait construire au début des années 2000.