Dans sa liste définitive, Roberto Mancini inclut 5 joueurs de l'Inter

Roberto Mancini a finalement inclus cinq joueurs de l'Inter Milan, qui jouera samedi la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, dans sa sélection définitive pour le 'Final Four' de la Ligue des Nations. Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco et Nicolò Barella ont ainsi été ajoutés dans la liste des 23 joueurs pour le tournoi, a annoncé mardi la fédération italienne (FIGC).

Mancini avait dévoilé la semaine passée une présélection de 26 joueurs, qui s'est réunie lundi soir en Sardaigne pour débuter la préparation. Par rapport à cette liste, Matteo Pessina (Monza) et Domenico Berardi (Sassuolo) ont déclaré forfait, sur blessure. Mancini a également décidé de se passer de Manuel Locatelli et Federico Gatti (Juventus), Federico Baschirotto (Lecce), Alessandro Buongiorno (Torino), Alessandro Florenzi (AC Milan) et Mattia Zaccagni (Lazio).

Giorgio Scalvini (Atalanta) et Sandro Tonali (AC Milan) ont été laissés à disposition des espoirs pour l'Euro U21.