Dante Vanzeir, buteur, assiste au show de Messi, auteur d'un but et de 5 passes décisives

Vanzeir avait donné l'avantage aux New York Red Bulls à la 30e minute après avoir récupéré un ballon repoussé par le poteau, marquant son deuxième but de la saison. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise a ensuite assisté au festival de Lionel Messi, qui a marqué un but et délivré cinq passes décisives en seconde période.

L'Argentin a d'abord offert le ballon du 1-1 à Matias Rojas (48e) avant de donner l'avantage aux siens deux minutes plus tard. L'octuple Ballon d'Or a ensuite offert un nouvel assist à Rojas (62e) puis à servi à trois reprises Luis Suarez (69e, 75e et 81e). Emil Forsberg (90e+7) a réduit l'écart en fin de match. Vanzeir a été remplacé à la 82e minute.