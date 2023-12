David Alaba opéré avec succès après sa rupture du ligament croisé

Le joueur de 31 ans avait dû quitter la pelouse peu après la demi-heure contre le sous-marin jaune, à la suite d'un mauvais appui. Il est le troisième joueur du Real à souffrir d'une telle blessure au genou depuis le début de saison après Thibaut Courtois et le Brésilien Eder Militao.

Une longue période de revalidation attend désormais David Alaba. Celui-ci ne devrait plus joueur pour la Casa Blanca cette saison, et sa présence au prochain Euro avec la sélection autrichienne est sérieusement mise en doute. Adversaire de la Belgique en qualifications, l'Autriche a été versée dans le groupe D avec la France, les Pays-Bas et un barragiste à déterminer.