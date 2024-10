David Hubert, nouvel entraîneur d'Anderlecht: "La pression ne vient que de moi"

Hubert estime que ce choix de la direction apporte de la clarté pour tout le monde. "Je n'ai pas l'impression d'avoir eu le besoin d'être convaincant, je voulais juste être très honnête et très ouvert. Je crois que c'est ce qu'ils attendaient. La pression, elle, ne vient que de moi", a-t-il ajouté à propos de son rendez-vous avec la direction avec laquelle il entretient une relation "ouverte et continue".

"Cette idée de devenir entraîneur mûrit depuis plusieurs années mais tout s'est évidemment accéléré ces dernières semaines. Je n'ai jamais eu de doute et quand on m'a demandé si je voulais ce poste, on s'est mis à table", a commenté le Bruxellois de 36 ans.