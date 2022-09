Une belle reprise: Christian Benteke a ouvert son compteur but aux États-Unis (vidéo)

Christian Benteke a inscrit son premier but avec DC United dimanche lors de la 32e journée de MLS, championnat nord-américain de football. Le Belge a ouvert le score contre l'Inter Miami mais les Floridiens, grâce à un goal dans les arrêts de jeu de Gonzalo Higuain, se sont imposés 2-3.

Après avoir manqué un penalty début septembre, Benteke, arrivé de Crystal Palace en août, a ouvert son compteur pour la franchise basée à Washington et dirigée par Wayne Rooney. Sur un centre de Chris Durkin, le Liégeois de 31 ans, international belge à 45 reprises (18 buts), a marqué d'une reprise en un temps du pied gauche. Si DC United est dernier de la Conférence Est et n'a plus rien à revendiquer, Miami est toujours dans la course aux playoffs.

Dimanche, le club de David Beckham a grimpé à la 7e place, qualificative pour les huitièmes de finale, à la faveur du goal de Higuain. L'ancien buteur du Real Madrid avait déjà inscrit un salvateur doublé en milieu de semaine contre Columbus (2-1). (Belga)