De Bruyne est "un des meilleurs joueurs de l'histoire de Manchester City" pour Guardiola

De Bruyne a terminé la rencontre avec un pied dans trois des quatre buts de Manchester City avec un doublé et un assist. "Nous n'aurions peut-être pas gagné sans Kevin", a confié Guardiola. "On parle beaucoup de tactiques, d'entraîneurs mais si vous avez un joueur comme Kevin, alors c'est facile. Je l'écoute dans le bus, dans le vestiaire et durant les entraînements. Son langage corporel nous apprend beaucoup. Cela fait neuf ans qu'il est chez nous. Ses statistiques, sa continuité et sa présence sont très importantes pour nous. Il est sans aucun doute un des meilleurs joueurs de l'histoire de Manchester City."

De Bruyne a également réagi sur le site Internet du club après avoir inscrit son 100e but pour les Skyblues. "J'en rigolais encore avec Erling (Haaland, ndlr) et Phil (Foden, ndlr.) avant le match. Je leur ai dit que je voulais absolument marquer mon 100e but pour City et c'est arrivé. Je suis très fier. Les chiffres montrent que je suis ici depuis longtemps et que j'ai vécu de nombreux beaux moments."