De Bruyne et Lukaku, absents contre l'Italie et la France, continuent en sélection

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ne seront pas dans la sélection de la Belgique pour les rencontres de Ligue des Nations face à l'Italie (10 octobre à Rome) et la France (14 octobre à Bruxelles). C'est que qu'ont révélé les journaux Het Laatste Nieuws et le Nieuwsblad mardi soir. Les deux joueurs continueraient en sélection et n'hésiteraient pas quant à leur avenir chez les Diables.