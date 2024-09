De Bruyne et Sels s'imposent, Engels inscrit son premier but, Dimata s'incline

Manchester City accueillait Brentford avec Kevin De Bruyne titulaire et Jérémy Doku resté sur le banc. City l'a emporté 2-1. Yoane Wissa a marqué après moins d'une minute pour Brentford (0-1), mais Erling Haaland a égalisé à la 19e (1-1) avant d'inscrire un deuxième but pour mettre les Mancuniens définitivement aux commandes (32e, 2-1).

Liverpool (9 points) laisse City (12 points) seul en tête, alors que Nottingham compte 8 unités.

Leicester City et Wout Faes se déplaçaient à Crystal Palace samedi. Les deux équipes ont partagé 2-2. Jamie Vardy (21e, 0-1) et Stephy Mavididi (46e, 0-2) ont marqué pour les 'Foxes' avant que Jean-Philippe Mateta ne fasse recoller Palace avec un doublé (47e et 90e+2 sur pénalty). Wout Faes était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre.

Fulham et West Ham se sont quittés sur un partage 1-1. Timothy Castagne est resté toute la rencontre sur le banc pour Fulham.

En Ecosse, Arne Engels et le Celtic ont battu 2-0 les Hearts. Le néo-Diable Rouge, titulaire, a ouvert la marque sur penalty, son premier but pour le Celtic, en début de deuxième mi-temps (52e). L'international a quitté la pelouse à la 80e. Luke McCowan (89e) a inscrit le deuxième but.

En Turquie, Landry Dimata était également titulaire en pointe de l'attaque de Samsunspor lors de la rencontre face à Konyaspor, victorieux 0-1. Dimata est sorti à la 63e.