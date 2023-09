De Ketelaere délivre un assist lors de la victoire de l'Atalanta, Galatasaray gagne aussi

Charles De Ketelaere a été titularisé pour la première fois avec l'équipe bergamesque et a délivré une passe décisive pour l'ouverture du score d'Ederson (34e). Gianluca Scamacca (42e et 62e) creusa ensuite l'écart. De Ketelaere a été remplacé à la 81e minute.

L'Atalanta et le Napoli partagent la troisième place du classement de la première division italienne avec six points. L'Udinese est 16e avec deux points. L'AC Milan est leader avec 9 points devant l'Inter (6 pts en 2 matchs).

En France, Ayanda Sishuba a effectué ses débuts au plus haut niveau chez le vice-champion du Racing Lens. Le milieu offensif de 18 ans est entré en jeu à 20 minutes de la fin du match contre Monaco. Les Lensois se sont inclinés 3-0. Eliot Matazo est entré en jeu côté monégasque à la dernière minute. Monaco est provisoirement en tête du championnat de France avec 10 points sur 12. Lens a manqué son départ et n'est que 17e et avant-dernier avec un seul point.

Galatasaray est venu s'imposer 0-3 sur le terrain de Gaziantep lors de la quatrième journée de Super Lig turque. Dries Mertens a été remplacé 10 minutes avant la fin du match. Mertens et ses coéquipiers se hissent à la deuxième place du classement de la première division turque avec 7 points sur 9.