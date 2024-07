De la Fuente sur le clash en quarts contre l'Allemagne: "Ça aurait pu être la finale"

Vendredi, à 18 heures, l'Espagne et l'Allemagne enflammeront Stuttgart pour les quarts de finale de l'Euro de football dans un duel prometteur. Le sélectionneur de La Roja, Luis de la Fuente, se prépare à ce match en affirmant qu'il pourrait très bien s'agir d'une finale.

De la Fuente préface un affrontement où les deux équipes se valent, comme il l'a souligné jeudi lors de la conférence de presse d'avant-match. "Je pense que nous devons être à la hauteur techniquement l'un de l'autre. L'Allemagne démarre toujours très fort, donc nous allons chercher à répondre dès le début. Nous voulons prendre l'initiative et nous battre dès la première minute."

"Il est essentiel que nous fassions notre travail sur le terrain sans sous-estimer nos adversaires", a ajouté le coach espagnol. "Nous visons à neutraliser leurs points forts et à exploiter leurs faiblesses. Nous sommes prêts et déterminés à gagner. La responsabilité est grande et la concentration totale."