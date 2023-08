De Sart reste calme: "Aussi bien préparés pour Pogon que pour Courtrai"

De Sart a été mis en lumière par l'UEFA pour son excellent match à domicile contre Zilina. L'organisation a réalisé une vidéo reprenant les moments forts de son match. Le milieu de terrain de 28 ans n'en a toutefois pas vu une seconde: "C'est bien, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que nous nous qualifions pour le prochain tour. Cette vidéo est bonne à montrer à mes amis, mais pour moi c'est l'équipe le plus important."

Le milieu de terrain est devenu, au fil des ans, un des leaders de la Gantoise. "Je ne fais plus partie des plus jeunes et je suis vice-capitaine après Sven (Kums, ndlr). Cela veut dire que je prends en charge un autre rôle que l'année dernière, que je dois apprendre. Mais je me sens bien et respecté par l'équipe."