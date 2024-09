De Winter sauve le Genoa face à la Roma de Saelemaekers, les Rangers de Clement s'imposent

En Serie A, la quatrième journée de championnat débutait samedi avec un affrontement entre le Genoa et la Roma. Koni De Winter était titulaire avec les Génois, tandis qu'Alexis Saelemaekers l'était pour les Romains. Les deux équipes ont partagé l'enjeu 1-1, Koni De Winter (90e+6) répondant au but d'ouverture d'Artem Dovbyk (37e) pour arracher un point. Saelemaekers est sorti à la 50e.

Aux Pays-Bas, le Sparta Rotterdam, avec Arno Verschueren titulaire, recevait Go Ahead Eagles, où Jari De Busser et Mathis Suray étaient sur le banc, dans le cadre de la cinquième journée de championnat. Ce sont les visiteurs qui se sont imposés, 1-2. Jakob Breum (21e) et Victor Kaj Edvardsen (53e) ont marqué pour Go Ahead Eagles alors que Shunsuke Mito a réduit la marque (80e). Arno Verschueren est sorti à la mi-temps alors que Suray est monté à la 56e.

En Écosse, les Rangers de Philippe Clement et Nicolas Raskin se déplaçaient à Dundee United, pour le compte de la cinquième journée de championnat. L'ancien médian du Standard a débuté la rencontre sur le banc et n'est monté qu'à la 73e. Les Rangers l'ont remporté 0-1 grâce à un but de Tom Lawrence (7e).