Décès d'Elizabeth II: Glasgow/Naples reporté de 24h en raison d'un manque de policiers

(Belga) Initialement prévu mardi, le match de Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et Naples a été reporté à mercredi en raison d'un manque de policiers découlant du décès de la Reine Elisabeth II.

"L'UEFA a annoncé dimanche que la rencontre d'UEFA Champions League entre le Rangers FC et le SSC Napoli, initialement prévue le mardi 13 septembre, a été reportée au mercredi 14 septembre à 21h00 .Cela est dû aux graves limitations des ressources policières et aux problèmes organisationnels liés aux événements en cours entourant le deuil national de Sa Majesté la reine Elizabeth II", a déclaré le club écossais . "Les supporters visiteurs ne seront pas autorisés aux matchs et, par souci d'équité sportive, les supporters des Rangers ne seront pas autorisés pour le retour à Naples." "Les Rangers, bien sûr, reconnaissent que ce changement de date dérangera un certain nombre de nos fidèles supporters, et des remboursements seront disponibles pour ceux qui ne pourront pas assister au match". (Belga)