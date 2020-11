Décès de Diego Maradona - Dries Mertens: "Naples a perdu une partie de son âme"

(Belga) Dries Mertens a, comme de nombreux joueurs, rendu hommage à Diego Maradona, décédé mercredi à l'âge de 60 ans. "Tu es la première personne à qui j'ai pensé en signant à Naples", a indiqué le Diable Rouge de Naples sur Instagram. "Porter ce maillot signifie encore plus de choses maintenant. Naples a perdu une partie de son âme aujourd'hui".

"Tu étais, et tu seras toujours, une inspiration pour nous", poursuit Dries Mertens. "Si mon nom a été placé à côté du tien, je m'excuse. Je ne serai jamais à ton niveau. Ce que tu as fait pour 'notre' ville restera à tout jamais dans l'histoire. C'était un honneur de te rencontrer, tu seras pour toujours mon idole". Dries Mertens était devenu en juin le meilleur buteur de l'histoire de Naples, ce qui lui avait valu les féliciations du "Pibe de oro", qui avait offert au Napoli ses deux seuls titres de champions d'Italie (1987 et 1990) et la Coupe de l'UEFA 1989. "Dries, mon ami, je suis fier de toi, je suis fier que tu aies battu le record. Naples est de plus en plus fort. J'espère que ton équipe sera plus forte que la mienne, afin que les Napolitains puissent de nouveau fêter un titre", avait alors déclaré Diego Maradona, maillot 14 de Mertens en mains, dans une video relayée par le Diable Rouge. Dries Mertens avait égalé le record de 121 buts détenu par le Slovaque Marek Hamsik le 25 février dernier lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Le 23 octobre 2019, il avait dépassé Diego Maradona qui avait inscrit 115 buts pour Naples. Mertens, 33 ans, était arrivé chez les 'Paternopei' en 2013 en provenance du PSV Eindhoven. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2022 en juin dernier. (Belga)