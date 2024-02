Décès de l'Argentin "Tula", le "meilleur" supporteur du monde

Un des supporteurs de football les plus célèbres au monde, primé aux "Fifa The Best" 2022, l'Argentin "Tula" connu pour son emblématique grosse caisse, est décédé mercredi à 83 ans, a annoncé Rosario Central, son club de toujours.

Carlos Pascual, dit "Tula" et sa grosse caisse avaient accompagné la sélection argentine à 13 Coupes du monde jusqu'au Qatar 2022, étant témoin des trois titres de champion du monde de l'Albiceleste en 1978, 1986, et 2022.

Il y a un an, Tula avait reçu en personne le Prix des supporters aux trophées Fifa The Best, au nom des supporters argentins, primés pour avoir "captivé le monde entier" au Mondial-2022, "créant une ambiance chaleureuse et colorée" et apportant un "supplément d'énergie" à leur équipe, selon les termes de la FIFA.