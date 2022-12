Décès de Pelé - Pelé est "éternel" pour Neymar, un "héritage qui ne sera jamais oublié" pour Mbappé

(Belga) A peine le décès de la légende Pelé annoncé que les réactions des acteurs du football ont afflué. Neymar, qui partage le record du nombre de buts avec le Brésil, a rendu hommage à celui qui "a fait du football un art".

"J'ai lu un jour qu'avant Pelé, le 10 n'était qu'un chiffre. Cette phrase est belle mais incomplète", a écrit le joueur du Paris SG sur Instagram. "Je dirais qu'avant Pelé, le football n'était qu'un sport. Il a tout révolutionné, faisant du football un art, un divertissement. Il a donné la parole aux pauvres, aux noirs et, surtout, au Brésil. Le football et le Brésil ont évolué grâce au 'Rei' (roi, ndlr). Il est parti mais sa magie restera. Pelé est éternel." Équipier de Neymar à Paris et parfois comparé au Brésilien pour ses chiffres et sa précocité, le Français Kylian Mbappé a aussi rendu hommage à Pelé. "Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié, repose en paix, Roi", a écrit en anglais Mbappé. Le Portugais Cristiano Ronaldo, lusophone comme Pelé, a lui aussi côtoyé la légende auriverde. "Un simple au revoir ne suffira jamais à exprimer la douleur que ressent le monde du football. Il a été une inspiration pour des millions de personnes, une référence hier, aujourd'hui et pour toujours (...). Il ne sera jamais oublié et son souvenir subsistera en chacun de nous, les amoureux du football." Lionel Messi, que Pelé n'a pas hésité à féliciter après son titre en Coupe du monde, s'est contenté d'un simple "repose en paix, Pelé", en légende d'une photo où l'on aperçoit l'Argentin et le Brésilien à une remise du Ballon d'Or.