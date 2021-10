Défaite de la Belgique contre la France: qu'en pensent les supporters à la frontière française?

Le match avait si bien commencé, pourtant il s'est mal terminé pour les Belges. D'abord meneurs 2-0 à la mi-temps, ils se sont laissé submerger par les Français. Score final : 2-3.

Nous avons suivi le match à Solre-sur-Sambre, une section de la commune d'Erquelinnes, situé à la frontière française. Là-bas, que des supporters belges, sauf deux. Rani est l'un d'entre eux. "Je suis un des seuls Français ici… mais il ne faut pas le dire", réagit-il. "Je suis assez content de la victoire", ajoute-t-il, tout sourire.

Arthur, maillot des Diables sur le dos, sourit beaucoup moins. "Je pense qu’on joue mal", explique le supporter, déçu. "On mène 2-0 à la mi-temps, puis on les laisse revenir comme ça c’est assez triste. Après, c’est la France : ils jouent bien, on joue bien. C’est dommage d’être aussi laxiste sur les actions défensives, mais voilà c’est le football."

Résigné mais fairplay. Pour d’autres, la France risquerait presque de "prendre la grosse tête" après cette victoire. Les Belges craignent que leurs voisins ne remuent le couteau de la dernière coupe du monde dans la plaie. Mais pour Rani, le Français, cette petite rivalité est avant tout "amicale". "Ça a toujours été comme ça, c’est le foot", conclut-il dans la bonne humeur.