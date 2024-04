Défaite pour Christian Benteke et Hugo Cuypers en MLS

Christian Benteke (DC United) et Hugo Cuypers (Chicago) ont tous les deux connus la défaite samedi en MLS, la ligue nord-américaine de football. Dante Vanzeir a lui partagé l'enjeu avec les New York Red Bulls.

Cuypers, de son côté, s'est lourdement incliné 0-4 avec Chicago contre Salt Lake. Andres Gomez (24e), Cristian Arango (33e, 37e) et Diego Luna (90e+3) ont permis aux visiteurs de s'imposer. Chicago, où Cuypers a joué tout le match, occupe la 13e place à l'Est avec 9 points.

Benteke et DC United ont été battus 2-0 lors de leur déplacement au New York City FC. Santiago Rodriguez (20e) et Julian Fernandez (90e+1) ont inscrit les buts de la victoire pour les locaux. Le Diable Rouge, capitaine de son équipe, a joué l'intégralité de la rencontre. DC United recule à la 11e place de la Conférence Est avec 10 points.

Vanzeir a joué 79 minutes dans le partage 2-2 des New York Red Bulls sur le terrain du LA FC. Un but contre son camp d'Eddie Segura (8e, 0-1) et Emil Forsberg (81e, 1-2) ont mis deux fois les New-Yorkais aux commandes mais Denis Bouanga a permis aux Californiens d'arracher le partage grâce à un doublé (67e, 90e+5). New York conserve sa 2e place à l'Est avec 16 points, deux de moins que l'Inter Miami qui a battu Nashville (3-1) grâce à un doublé de Lionel Messi.