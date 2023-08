Défaite pour Vincent Kompany, victoire pour Manchester City et Jérémy Doku

Burnley et Vincent Kompany se sont inclinés 1-3 face à Aston Villa dimanche pour la troisième journée de Premier League. Les 'Clarets' avaient encaissé à deux reprises en première période après un doublé de Matty Cash (8e, 20e). Malgré une réaction en seconde période via Foster (47e), Aston Villa enfonçait le clou et inscrivait un troisième but via Moussa Diaby (61e).

En France, Will Still et Reims se sont imposés 1-3 sur la pelouse de Montpellier. Un doublé de l'ex-unioniste Teuma (41e et 56e), couplé à un but de Abdelhamid (8e) auront suffi pour gagner une partie face aux Montpelliérains qui ont inscrit un but via Al-Tamari (45+3e) dans les arrêts de jeu de la première période.

Matz Sels était lui titulaire entre les perches pour la victoire de son club Strasbourg face à Toulouse dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Des buts de Emegha (52e) et Bellegarde (89e) ont permis aux Strasbourgeois de l'emporter et d'empocher 3 points.