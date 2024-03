Déforcé, le Club Bruges vise un résultat à Molde: "Nous avons assez de qualité"

Largué en championnat et éliminé en demi-finale de la Coupe de Belgique, le Club veut miser sur l'Europe pour sauver sa saison. "L'ambition est toujours de gagner chaque match. Molde est encore meilleur que la saison dernière et sera un adversaire difficile. Il faudra faire preuve d'humilité et montrer de l'envie pour faire un résultat, sans oublier qu'il y a un match retour. Je sens que nous sommes prêts."

Pour Casper Nielsen, le milieu brugeois, jouer un match de Coupe d'Europe permet de "remettre les compteurs à zéro". "Le championnat et la Coupe d'Europe sont deux compétitions totalement différentes. Les adversaires ne se connaissent pas aussi bien et c'est la grosse différence par rapport au championnat. Nous avons l'opportunité de réaliser quelque chose de grand sur la scène européenne. Je pense vraiment que nous pouvons le faire. Nous prenons match par match mais l'objectif reste d'aller le plus loin possible."