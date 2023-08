Deila se méfie d'Osasuna: "ils ne nous feront pas de cadeaux"

L'entraîneur Ronny Deila aborde avec confiance cette deuxième rencontre face aux vice-champions d'Espagne. "Nous sommes bien préparés. La semaine dernière, on a même pu prendre un peu de repos (en raison du report du match de championnat contre Genk, ndlr), ce qui fait du bien à l'équipe après huit dernières semaines où on a enchaîné beaucoup de matchs. C'est à nous de tout donner demain", a déclaré l'entraîneur norvégien en conférence de presse mercredi. "On est dans une bonne position, mais il reste 90 minutes et Osasuna n'est pas facile à battre. Après, je pense qu'on est capable de grandes choses à la maison."

Ce match est décisif pour les deux équipes, car il n'y a pas de filet de sécurité européen en cas d'élimination. Après leur brillante campagne la saison dernière en Ligue des champions, une sortie prématurée serait difficile à encaisser pour les 'Blauw en Zwart'.

"Pour l'instant, on est satisfait de nos débuts, mais on doit se rendre compte que notre parcours européen ne sera pas évident pour autant", souligne Deila. "Avec Aarhus et Osasuna, on a eu des adversaires de taille. Comme Bruges, Osasuna a les qualités nécessaires pour bien figurer en Conférence League. Ça va être un match difficile. Ils ont gagné à Valence ce week-end. On doit rester lucide, ils ne nous feront pas de cadeaux."