Deinze domine les RSCA Futures, fin de match folle et victoire de Lommel face au RFC Liège

En première période, Deinze a mis KO debout les Anderlechtois avec un premier but après seulement cinq minutes de jeu signé Kenneth Schuermans (5e, 1-0). Lennart Mertens a doublé la mise (16e, 2-0) avant de s'offrir un doublé juste avant le repos (37e, 3-0).

Dans le deuxième acte, Souleymane Anne a inscrit un quatrième but (51e, 4-0) auquel a répondu dix minutes plus tard Keisuke Goto en réduisant l'écart (61e, 4-1).

Du côté de Lommel, Zalan Vancsa a ouvert la marque pour les locaux avec le seul but de la première mi-temps (44e, 1-0). Au retour des vestiaires, Leon Lalic a inscrit un second but pour Lommel (67e, 2-0) avant que la rencontre ne s'emballe dans les dix dernières minutes.

Zakaria Atteri a relancé les Liégeois (83e, 2-1) pendant un très court instant puisque Vancsa a signé un triplé en six minutes (86e, 3-1; 90e+3, 4-1).