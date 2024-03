Deinze et Zulte Waregem se neutralisent , le SL16 plus proche de la relégation

Deinze et Zulte Waregem ont partagé l'enjeu 1-1 au terme d'un match important dans le cadre des playoffs au programme de la 27e journée de la Challenger Pro League. Jelle Vossen a ouvert la marque pour l'Essevee (31e, 0-1) et Laurent Lemoine a égalisé de la tête sur corner pour les Tigres (47e, 1-1). Simultanément, les U23 du Standard se sont inclinés 0-1 à domicile face au Lierse

Plus tôt dans la journée, les RSCA Futures (33 points, 11e) et les Francs Borains (30 points, 13e)ont partagé 3-3 alors que les Hennuyers menaient 0-3 à la 49e.

Vendredi, le Beerschot a assuré sa première place (53 points) grâce à son succès 1-0 face à Jong Genk (33 points, 10e) et les Espoirs du Club Bruges (34 points, 9e) se sont inclinés 0-1 face à Dender (48 points, 3e).

Dimanche à 13h30, Seraing (23 points, 15e) jouera quasiment son maintien face à Ostende (25 points, 14e). A 16h00, le derby limbourgeois constituera un véritable choc entre le Patro Eisden (44 points, 5e) toujours en course pour les playoffs et Lommel, qui défendra sa deuxième place, (48 points). A 19h15, le RFC Liège (7e) et Beveren (8e) - 39 points tous les deux - essaieront de garder le contact avec la 6e place et les playoffs.