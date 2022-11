Deinze résiste et empoche une quatrième victoire en cinq matchs contre les jeunes Rouches

(Belga) Samedi après-midi, la 15e journée de Challenger Pro League a vu la victoire de Deinze en déplacement au SL16, l'équipe U23 du Standard de Liège, 1-2. Deinze reprend sa place dans le top 6 après un nouveau succès, le quatrième en cinq rencontres.

Peu après le quart d'heure, Dansoko a ouvert la marque en faveur de Deinze, en reprenant de volée un ballon initialement repoussé dans les airs par le portier des jeunes Rouches (0-1, 17e). Le SL16 FC a égalisé une quinzaine de minutes plus tard grâce à un envoi puissant de Berberi, trouvé à l'entrée de la surface avant d'ajuster son tir dans la lucarne adverse (1-1, 31e). C'est à la suite d'un corner que Deinze a pris un avantage décisif, encore une fois après un arrêt d'Epolo, Prychynenko a décoché une frappe croisée dans un angle très fermé, laissant le gardien cloué au sol (1-2, 66e). Vansteenkiste a ensuite écopé d'un carton rouge dans une phase a priori anodine, en marchant sur le pied de son adversaire (71e). Deinze n'a pas pour autant perdu le fil, et les hommes de Marc Grosjean ont réussi à défendre leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Deinze, qui présente un bilan de 13 points sur 15 sur les cinq derniers matchs, réintègre le top 6 avec 21 points, soit 1 de plus que le Club NXT, 7e. Le Standard U23, 10e, ne compte que 16 points et retombe dans ses travers après la victoire de la semaine dernière à Virton.