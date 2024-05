Déjà champion, le Real bat Alavès 5-0 avec Thibaut Courtois dans les buts

Le Real Madrid a poursuivi son très bon parcours en tête de la Liga en dominant Alavès 5-0 au Santiago Bernabeu en match de la 34e journée de la compétition espagnole. Thibaut Courtois, titulaire dans les cages madrilènes pour la 3e fois consécutive, et ses coéquipiers sont assurés de remporter leur 36e titre de champion depuis le 4 mai et n'ont plus perdu en championnat depuis le 29 septembre face à l'Atlético.