Déjà champion, le Real bat Alavès 5-0 avec Thibaut Courtois dans les buts

Le Real Madrid a poursuivi son très bon parcours en tête de la Liga en dominant Alavès 5-0 au Santiago Bernabeu en match de la 34e journée de la compétition espagnole. Thibaut Courtois, titulaire dans les cages madrilènes pour la 3e fois consécutive, et ses coéquipiers sont assurés de remporter leur 36e titre de champion depuis le 4 mai et n'ont plus perdu en championnat depuis le 29 septembre face à l'Atlético.

Jude Bellingham (10e) et Vinicius Junior (27e) ont permis au Real de prendre rapidement un break d'avance face à l'actuel 11e du championnat. Federico Valverde a inscrit un troisième but avant la pause (45e+1). Vinicius signait un doublé à la 70e puis Arda Guler a réalisé le 5e but à la 82e.

Les Madrilènes ont présenté leur trophée mardi soir avant le match. Ils comptent désormais 93 points, 17 de plus que le Barça (76), deuxième, et 18 de plus que Gérone, troisième, battu 0-1 par Villarreal.