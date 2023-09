Démission de Mancini: la fédération italienne pourrait demander des dommages et intérêts

La Fédération italienne de football (FIGC) examine la possibilité de demander des dommages et intérêts à Roberto Mancini après sa démission surprise mi-août de son poste de sélectionneur de la Nazionale, a-t-elle indiqué jeudi.

"Le conseil fédéral a décidé de confier à un expert juridique la tâche d'examiner l'existence des conditions d'une éventuelle demande de dommages et intérêts", a indiqué la FIGC dans un communiqué.

Il a depuis été nommé sélectionneur de l'Arabie saoudite, jusqu'en 2027, avec un contrat qui lui garantirait un salaire annuel de 20 millions d'euros par an.

L'ancien entraîneur de Naples Luciano Spalletti a pris sa succession et a relancé l'Italie avec un nul en Macédoine du nord (1-1) et une victoire contre l'Ukraine (2-1) dans la course à la qualification pour l'Euro-2024.