Dender enfonce Seraing, Lommel fait chuter le Beerschot, les Futures accrochés par Liège

Dender a largement dominé Seraing (5-1) dans le cadre des matchs d'alignement de la 18e journée de Challenger Pro League mercredi soir. Dans le même temps, Lommel a battu le Beerschot (3-0) et les RSCA Futures ont partagé face au RFC Liège (1-1).

Dender a pris le contrôle de la rencontre en première mi-temps avec trois buts en une demi-heure: Ridwane M'barki (6e, 1-0), Ali Akman (16e, 2-0) et un but contre son camp de Moussa Fall (29e, 3-0).

En seconde période, Stefano Marzo a enfoncé le clou (51e, 4-0) avant de voir Valentin Guillaume réduire l'écart (64e, 4-1). Olivier Myny, à peine monté au jeu, a planté le cinquième et dernier but de Dender (70e, 5-1).

A Lommel, le Beerschot s'est montré plus prolifique en termes d'occasions mais ce sont les locaux qui ont été les plus efficaces avec Juho Talvitie (2e, 1-0), Karim Dermane (42e, 2-0) et Zalan Vancsa (64e, 3-0) à la réalisation pour faire chuter le leader du championnat.

Enfin, du côté du Lotto Park, les jeunes Anderlechtois, malgré un but d'Antoine Colassin (19e, 1-0) n'ont pu faire mieux qu'un partage face à une équipe liégeoise réduite à neuf en première mi-temps après l'exclusion d'Abian Arslan (40e) mais qui avait égalisé sur un but contre son camp de Timon Vanhoutte quelques minutes plus tôt (29e, 1-1).