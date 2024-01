Dender renverse le Lierse après un match fou, Lommel l'emporte aisément face au Club NXT

Dender a ouvert le score via Jasper Van Oudenhove qui a profité d'un mauvais renvoi de Teunkens sur une frappe de M'Barki (8e). Le Lierse a ensuite égalisé grâce à Obbi Oulare qui s'est bien joué de la défénse de Dender (25e) avant que Sow ne donne l'avantage aux locaux après une action individuelle (32e).

En deuxième période, Dender a renversé les Lierrois grâce l'inévitable Ali Akman (50e) qui a rétabli l'égalité et à Jordy Soladio (58e), pour son premier but de la saison. Le Lierse, réduit à dix après l'exclusion de Marijnissen (74e), a concédé un dernier but, oeuvre de Lallemand (83) qui fixait la marque à 2-4.