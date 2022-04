Dennis Praet joue trente minutes avec le Torino et fête son retour avec une victoire

(Belga) Après un peu plus de deux mois d'absence, Dennis Praet a effectué son retour pour le Torino ce samedi après-midi lors de la victoire 2-1 des Turinois contre le Spezia pour le compte de la 34e journée de Serie A. Ce résultat permet au 'Toro' de conforter sa onzième place avec 43 points et de revenir à trois longueurs de Sassuolo, dixième.

Le Diable Rouge souffrait d'une fissure au niveau du cinquième métatarsien du pied droit survenue à l'entraînement au début du mois de février. Son entraîneur Ivan Juric avait même déclaré que la saison de l'ancien Anderlechtois était terminée à la suite de cette blessure. Le joueur prêté par Leicester s'est rétabli plus vite que prévu et était sur le banc pour la réception du Spezia. Son équipe entamait de la meilleure des manières cette rencontre en bénéficiant d'un penalty dans les toutes premières minutes de jeu. Sasa Lukic ne laissait pas passer l'occasion et plaçait les Turinois aux commandes (4e, 1-0). A l'heure de jeu, Praet faisait sa montée au jeu plus de deux mois après sa dernière apparition. Quelques minutes plus tard, Lukic y allait de son doublé et confirmait la victoire des siens (69e, 2-0). Les visiteurs réduisaient finalement la marque au bout des arrêts de jeu grâce à un but de Rey Manaj sur penalty (90+6, 2-1). Dennis Praet avait disputé sa dernière rencontre le 6 février lors d'une défaite 2-0 sur le terrain de l'Udinese. (Belga)