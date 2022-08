Dernière marche avant la phase de groupes pour La Gantoise, Anderlecht et l'Antwerp

(Belga) Anderlecht, opposé aux Young Boys (20h00), et l'Antwerp, face à Basaksehir (20h45), tenteront jeudi, lors des barrages retour, de rejoindre la phase de groupe de la deuxième édition de la Conference League. La Gantoise devra remonter deux buts sur le terrain de l'Omonia (19h00) pour accéder aux poules de l'Europa League.

Surprise 0-2 à domicile la semaine dernière, La Gantoise est l'équipe belge la plus mal placée avant ces barrages retour. Les vainqueurs de la Coupe de Belgique sont contraints à l'exploit à Nicosie s'ils veulent accompagner l'Union Saint-Gilloise en Europa League. En cas d'élimination, ils seront reversés en Conference League. La dernière-née des compétitions européennes pourrait alors compter trois clubs belges. Vainqueur 0-1 des Young Boys à l'aller, Anderlecht se trouve en ballottage favorable en vue d'un retour, après quatre années d'absence, en phase de groupes d'une Coupe d'Europe. Ne pas encaisser suffira aux Mauve et Blanc pour se qualifier. Mais l'entraîneur bruxellois Felice Mazzu a prévenu en conférence de presse: ses troupes devront "d'abord bien gérer mentalement et démarrer le match comme si c'était 0-0, avoir l'intelligence et la maturité de rester ensemble et bien organisés dans les moments faibles et, dans les moments forts, nous devons jouer notre jeu et ne pas penser à bétonner." L'Antwerp avait arraché un partage (1-1) à Istanbul à l'aller. Les buts à l'extérieur n'étant plus déterminants en cas de partage, un succès sur Basaksehir au Bosuil reste nécessaire pour se qualifier, peu importe la manière, même pour un club qui veut pratiquer un "bon et beau football." "Si nous nous qualifions avec une vilaine victoire, le public comprendra", a ainsi résumé l'entraîneur Mark van Bommel. Les tirages au sort des phases de groupes s'effectueront vendredi à Istanbul, à 13h pour l'Europa League et à 14h30 pour la Conference League.