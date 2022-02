Des interdictions de stade décidées suite aux incidents survenus sur le parking du Kehrweg

(Belga) Des interdictions de stade ont été prononcées à l'égard de plusieurs personnes impliquées dans les incidents survenus le dimanche 20 février à l'issue du match opposant la KAS Eupen au club de Bruges. Ces interdictions ont été confirmées par le ministère de l'Intérieur, indique mercredi le club dans un communiqué.

Après le match, qui s'est soldé par une défaite 1-3 pour Eupen, quelques personnes sont sorties de la zone des spectateurs pour se rendre sur le parking derrière la tribune principale. Les forces de l'ordre sont intervenues pour apaiser les tensions mais les policiers ont été la cible de violence. "Les identités de plusieurs auteurs de ces actes de violence ont été établies. Dès lundi, la police a prononcé en raison de la gravité des actes commis des interdictions de stade immédiates à l'encontre de plusieurs des personnes impliquées. Ces interdictions ont été confirmées par le ministère de l'Intérieur. Le parquet a également été informé. Après l'analyse de tous les enregistrements vidéo de l'incident, d'autres mesures seront prises, si nécessaire", indique le club germanophone. Le directeur général du club, Christophe Henkel a profité d'une réunion qui se tenait avec la police et la ville pour condamner ces actes de violence. "Pour la KAS Eupen, qui est un club international et multiculturel, le respect, la tolérance et le refus de toute forme de violence sont primordiaux. La KAS Eupen soutient à 100% la ligne commune que la ville et la police ont adoptée pour endiguer la violence", a-t-il conclu. (Belga)