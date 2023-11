Des milliers de Mancuniens ont rendu un dernier hommage à Bobby Charlton

Des milliers de personnes ont envahi lundi les rues de Manchester, bravant la grisaille et le crachin, pour rendre un dernier hommage à Sir Bobby Charlton, légende de Manchester United décédée le mois dernier à l'âge de 86 ans.

Le corbillard, transportant à travers la ville le cercueil du célèbre joueur jusqu'à la cathédrale de Manchester, a été chaleureusement applaudi sur son passage par la foule nombreuse.

Sur son itinéraire, le cortège est passé devant plusieurs lieux emblématiques intimement liés à la carrière du footballeur: le mythique stade d'Old Trafford, théâtre de tous ses exploits, et la fameuse "United Trinity", une statue immortalisant Charlton, Denis Law et George Best, autres légendes du club mancunien.