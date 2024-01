Des remises pour le football féminin, en division 1 amateur et chez les jeunes

Les rencontres du championnat de division 1 de football féminin, dont un Anderlecht/Standard samedi, qui devaient se tenir vendredi et samedi sont remises en raison des conditions météorologiques, a décidé la Pro League jeudi.

Charleroi devait accueillir OH Louvain vendredi alors que le Femina Woluwe recevait Waregem. Samedi, Club Bruges/Genk, Malines/La Gantoise et Anderlecht/Standard étaient au programme.

Les rencontres de jeunes prévues ce week-end en U21, Elite Youth et U17 féminin sont également reportées.

"En raison des chutes de neige et du gel de cette semaine, les terrains de Super League ne sont pas praticables. Après concertation avec la Pro League et ses clubs, le manager du calendrier a donc décidé de reporter intégralement la 14e journée de ce week-end. Les matchs sont reprogrammés les samedi 2 et dimanche 3 mars. Les horaires exacts de la journée reportée seront annoncés ultérieurement", a communiqué la Pro League jeudi.