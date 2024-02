Deux ans de prison pour le footballeur Ilias Chair après une agression avec une pierre

Les faits se sont déroulés à l'été 2020 après une sortie en kayak, entre les Ardennes belges et le nord de la France. Devant des bus censés ramener les participants à leur point de départ, une discussion entre les personnes dans la file a dégénéré en bagarre générale. Dans la mêlée, un homme a ramassé une pierre et a frappé la tête d'un autre homme à l'aide de celle-ci. La victime a immédiatement perdu connaissance et a dû être emmenée à l'hôpital. Le diagnostic a confirmé une fracture du crâne, nécessitant une longue convalescence. La victime souffre toujours de ses blessures aujourd'hui.

Durant l'enquête, trois suspects sont apparus, dont Ilias Chair, un footballeur formé à Bruges et Lierre avant de rejoindre Queens Park Rangers, en Angleterre, en 2017. Le joueur international marocain a été identifié comme l'homme qui a lancé la pierre sur la victime. Son avocat avait demandé son acquittement au motif que le dossier ne contenait pas suffisamment de preuves.