Deux buts et un assist pour Mertens, vainqueur de Alanyaspor avec Galatsaray

Dries Mertens a brillé avec Galatsaray samedi, lors de la réception d'Alanyaspor pour le compte de la 13e journée du championnat turc. L'ancien Napolitain a marqué deux buts et donné une passe décisive et permet à son club de conforter sa place de leader.

Mertens a d'abord servi Mauro Icardi pour l'ouverture du score (37e) et a marqué ensuite avant la pause, d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne opposée (45e). L'attaquant a marqué un nouveau but (59e), à la conclusion d'une offrande d'Icardi de la tête, avant d'être remplacé par Hakim Ziyech (74e). Wilfried Zaha a inscrit un quatrième but (70e) pour les Stambouliotes, qui ont trois points d'avance sur leur rival Fenerbahçe au classement avec un match de plus.

Au même moment, Clermont s'est lourdement incliné lors de la réception de Lens pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 malgré la titularisation de Maximiliano Caufriez à droite d'une défense à trois.