Deux concurrents à la candidature conjointe de la Belgique pour l'organisation du Mondial

La candidature conjointe de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne sera opposée à deux concurrentes pour l'organisation de la Coupe du monde féminine de football en 2027, comme l'a confirmé la fédération internationale (FIFA) samedi. Le Brésil d'une part, le Mexique et les États-Unis de l'autre, se sont également portés candidats à la tenue de l'événement.

Les États-Unis ont déjà accueilli seuls les Coupes du monde 1999 et 2003, et l'Allemagne celle de 2011. La dernière Coupe du monde féminine de football a été organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande à l'été 2023 et remportée par l'Espagne.

Pour les prochaines Coupes du monde masculines, les dossiers seront remis en juillet 2024, mais il n'existe qu'une seule candidature pour 2030, qui réunit l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec trois matches organisés en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Pour 2034, seule l'Arabie Saoudite est en lice.