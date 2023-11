Deux exclusions et un partage entre Ostende et le Club NXT

Après avoir rapidement ouvert le score grâce à Victor Barbera (12e, 1-0), le Club voyait son adversaire égaliser à quelques secondes de la fin de la première mi-temps via Anton Tanghe (45e+3, 1-1).

En seconde période, les locaux reprenaient une nouvelle fois l'avantage sur un but de Shon Homma (66e, 2-1) mais ne parvenaient pas à l'assurer jusqu'à la fin du match. Malgré l'exclusion de Cederick Van Daele, Ostende parvenait à arracher un point à un peu plus de dix minutes du terme sur un but contre son camp de Jano Willems (78e, 2-2).