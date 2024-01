Deux grosses affiches au programme des quarts dont La Gantoise/Club Bruges en ouverture

Entre les deux, un "petit poucet" s'invitera dans le dernier carré. Ostende, relégué en Challenger Pro League et lanterne rouge dans cette antichambre de l'élite, peut s'offrir un timide rayon de soleil, mais avides de retrouver l'adrénaline des rencontres de Coupe qui leur a valu d'accéder à ce stade grâce un exploit contre Genk au tour précédent, les Côtiers devront passer l'écueil du RWDM, mercredi (20h00).

La Gantoise accueille le Club Bruges mardi (20h45) et un derby bruxellois entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht clôturera la série mercredi (20h30).

Juste avant, à 18h30, Oud-Heverlee Louvain défie le tenant du titre. L'Antwerp avait battu le FC Malines (2-0) le 30 avril dernier pour s'offrir une quatrième Coupe de Belgique après des succès en 1955, 1992 et 2020.

L'Antwerp n'a pas le tableau le plus difficile sur papier. S'il évite le piège louvaniste, il affrontera le vainqueur du duel entre Ostende et le RWDM. Autant dire que l'autre demi-finale, quelle qu'elle soit, proposera une grosse affiche. Ces demi-finales seront jouées en aller-retour les 23, 24 ou 25 janvier et les 27, 28 ou 29 février.

La finale a lieu traditionnellement au stade Roi Baudouin et est fixée pour 2024 au 9 mai.