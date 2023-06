Deux matches de suspension pour Berghuis pour avoir frappé un supporter

Le supporter concerné a crié quelque chose à Berghuis, qui était sur le point de rentrer dans le bus des joueurs. Sur un clip vidéo publié sur Twitter, on peut voir que l'international néerlandais, capé à 45 reprises, a donné un coup au supporter. En réponse aux faits, l'Ajax Amsterdam a infligé une amende à Berghuis, qui a exprimé ses regrets: "Je n'aurais pas dû commettre ce geste".

Le procureur estime que le comportement de Berghuis va à l'encontre du règlement et du code de conduite de la KNVB, car son action discrédite le football professionnel et le sport en général. La KNVB indique: "Le procureur inclut dans sa proposition le fait que Berghuis tient un rôle d'exemple en tant que joueur, mais également qu'il a été provoqué par des remarques grossières et insultantes".