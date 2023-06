Deux morts après une bousculade pendant le match entre le Bénin et le Sénégal

Deux supporters sont morts et une dizaine d'autres ont été blessés dans une bousculade dans un stade de Cotonou, où le Bénin affrontait le Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football samedi. L'AFP publié l'information émanant d'une source judiciaire et des témoins.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet incident et situer "les responsabilités" après la mort de deux personnes, a annoncé le procureur de la République, Jules Ahoga, dans un communiqué publié lundi. "Certains supporters qui accédaient aux gradins" ont eu "un malaise avec perte durable de connaissance", et d'autres seraient passés "par-dessus les gradins sans attendre l'aide des secouristes", indique le procureur.

Les Lions de la Téranga, déjà qualifiés, ont été accrochés par les Guépards du Bénin (1-1), qui peuvent encore décrocher leur billet pour la prochaine édition de la CAN, début 2024 en Côte d'Ivoire. Le match était gratuit pour que la sélection béninoise bénéficie du plus fort soutien possible.

Le 24 mars 2019 à l'occasion d'un match du Bénin contre le Togo, une bousculade avait fait un mort et 13 blessés dans un stade de Cotonou.