Deuxième défaite de la saison pour Burnley malgré un doublé de Benson contre Sheffield

Burnley, qui occupe actuellement la tête du Championship sous la houlette de Vincent Kompany, a subi une lourde défaite sur le terrain de Sheffield United lors du choc entre les deux équipes à l'occasion de la 20e journée de championnat.

La rencontre avait bien commencé pour Burnley, qui est revenu aux vestiaires à la mi-temps avec une avance d'un but. L'ancien Anversois Manuel Benson a ouvert le score (17e) et répliqué à l'égalisation de Ndiaye (30e) avec un nouveau but quelques instants avant le repos (45e). Les Blades sont revenus sur le terrain le couteau entre les dents et ont totalement renversé la rencontre en leur faveur en deuxième période. McBurnie a d'abord égalisé (48e) avant que Robinson (65e), Ahmedhodzic (69e) et McBurnie pour la seconde fois (74e) ne scellent la victoire pour Sheffield. Manuel Benson ainsi qu'Anass Zaroury, tous les deux titulaires, ont été remplacés à la 78e minute. Ce n'est que la deuxième défaite de la saison pour Burnley, qui restait sur seize matchs sans s'incliner depuis la 3e journée de championnat et l'échec concédé à Watford (1-0) le 12 août dernier. Les Clarets restaient sur six victoires lors des sept derniers matchs. Malgré ce revers, Kompany et ses hommes resteront en tête du Championship à l'issue de la 20e journée. Avec 38 points en 20 rencontres, Burnley compte désormais 3 points d'avance sur Sheffield United (35 points en 19 matchs), et 5 sur Blackburn (33 points en 19 matchs).