Deuxième défaite de rang pour Nacer Chadli et Basaksehir

(Belga) Nacer Chadli a disputé l'intégralité de la rencontre lors de la défaite de son club de Basaksehir sur la pelouse d'Adana Demirspor, concurrent direct au classement. Avec ce résultat, la formation du Diable Rouge se fait dépasser par son adversaire du jour qui grimpe au cinquième rang avec 48 points. Basaksehir pointe désormais à la sixième place à une longueur d'Adana Demirspor.

Adana Demirspor ouvrait la marque peu avant la mi-temps par l'intermédiaire de Tayyib Sanuc (38e, 1-0). Chadli et les siens revenaient rapidement dans la rencontre en trouvant l'ouverture juste après la pause grâce à Danijel Aleksic (48e, 1-1). Basaksehir allait encaisser un second but dans les dix dernières minutes des œuvres de l'ancien Standardman Birkir Bjarnason (81e, 2-1). Un but décisif, synonyme de deuxième défaite de rang pour Chadli, la troisième en quatre matches. (Belga)