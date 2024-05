Deuxième finale de rang pour la Fiorentina: "Une prestation fantastique dans ce chaudron"

La saison dernière, la Fiorentina avait échoué face à West Ham et tentera de prendre sa revanche le 29 mai prochain à Athènes contre l'Olympiacos ou Aston Villa qui s'affrontent jeudi dans la seconde demi-finales

"Deux finales en deux ans dans cette compétition, c'est fantastique", a confié Vincenzo Italiano, l'entraîneur de la Viola en conférence de presse. "Dans un chaos incroyable, un stade qui est un chaudron, nous avons livré une solide deuxième mi-temps. En première période, nous étions peut-être trop timides et avons montré trop de respect pour notre adversaire. Après le but de Bruges, nous avons mis plus de pression. Bruges a été davantage dans les problèmes car ils ont moins de qualité et de vitesse en défense qu'en attaque."