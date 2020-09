Diables Rouges - Pas de surprise chez les Diables, Simon Mignolet dans les buts, Axel Witsel capitaine

(Belga) Roberto Martinez a logiquement opté pour Simon Mignolet afin de suppléer Thibaut Courtois, retourné à Madrid, pour défier le Danemark samedi soir au Parken Stadium de Copenhague. Cette première journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations est le premier match des Diables Rouges depuis une victoire contre Chypre le 19 novembre 2019.

L'Espagnol, orphelin de plusieurs joueurs cadres, a titularisé Jason Denayer dans l'axe de la défense. Le défenseur de l'Olympique Lyonnais devra remplacer Vincent Kompany, qui a décidé de ranger ses crampons pour se consacrer pleinement à son nouveau rôle d'entraîneur à Anderlecht. Denayer sera accompagné en défense par Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. L'animation du milieu de terrain revient à Youri Tielemans et Axel Witsel, à l'instar de Timothy Castagne et Thorgan Hazard sur les flancs. Devant, Yannick Carrasco et Dries Mertens épauleront Romelu Lukaku. Outre Kompany et Coutois, Martinez devait composer sans Kevin De Bruyne, au chevet de sa femme sur le point d'accoucher, et Eden Hazard, en phase de reprise. Dès lors, c'est Axel Witsel, et non Jan Vertonghen, international belge le plus capé, qui porte le brassard. La composition belge: Mignolet - Vertonghen, Denayer, Alderweireld - T. Hazard, Tielemans, Witsel (cap.), Castagne - Carrasco, Mertens, R. Lukaku La composition danoise: Schmeichel - Skov, Kjaer (cap.), Christensen, Wass - Hojbjerg, Eriksen, Delaney - Braithwaite, Poulsen, Dolberg (Belga)