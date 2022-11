"A notre surprise, il était d'accord": comment s'est passé le tournage de la vidéo inédite du Roi Philippe en tant que sélectionneur des Diables Rouges?

A quelques jours du lancement du Mondial de football au Qatar, Manu Leroy était l'invité de Bel RTL ce vendredi matin. Le directeur marketing et communication de l’Union belge a répondu aux questions d'Antonio Solimando, notamment au sujet de la vidéo de promotion réalisée avec notre souverain.

On a beaucoup parlé du manque d’enthousiasme pour la Coupe du Monde au Qatar. En revanche, ce qui cartonne, c’est cette fameuse vidéo du Roi Philippe en sélectionneur des Diables. Est-ce que l’acteur principal a été facile à diriger ?

"Cela s’est fait très rapidement. Il y a une tradition quand les Diables Rouges partent en grand tournoi, le Roi vient toujours faire un petit coucou. Et on a déjà senti les dernières fois qu’il venait que la cour était plus ouverte à poster sur les réseaux sociaux, de mettre des vidéos. On a donc demandé : qu’est-ce que vous pensez de faire un petit scénario un peu plus rigolo, quelque chose d’un peu décalé. A notre surprise, ils étaient d’accord. Cela s’est fait en deux fois. On a fait un shooting au palais et un shooting à l’entraînement. Moi ce que je trouve fantastique, c’est que le Roi Philippe est très authentique et très sympathique. Ce n’est peut-être pas l’image que l’on a de lui."

C’est un peu ça le miracle de cette vidéo, c’est de changer finalement l’image de quelqu’un qui est très timoré ou très réservé, de le rendre drôle et presque même démonstratif.

"Oui, c’est exactement ça. Mais en fait quand il est avec les Diables Rouges, il les connait déjà plus ou moins bien, à chaque tournoi il vient les côtoyer. Il a de l’humour mais cela ne se ressent jamais dans des images que l’on a de lui. Et je pense qu’ici on le voit très bien et cela a fait un carton. On savait quand on a fait le tournage que l’on avait de l’or en main. Et cela s’est avéré. Cela est parti sur les réseaux sociaux jusqu’au Mexique, au Pérou et un peu partout dans le monde."

Au-delà de la qualité du scénario, même si on sait que pour le moment les résultats des Diables Rouges sont un peu moins flamboyants que d’habitude, c’est la preuve que les Belges sont aussi fiers de leur pays, de leur monarchie ?

"Oui, je pense. Il y a beaucoup de négativité autour de cette Coupe du Monde mais une fois que le coup d’envoi sera donné lors du premier match contre le Canada, je pense que l’on sera de nouveau tous derrière les Diables Rouges et si on fait de bons résultats, si cela se trouve, on se retrouvera à nouveau des milliers sur la Grand-Place à Bruxelles à fêter les joueurs. Je pense qu’il reste cette fierté des Diables et de la Belgique chez les supporters très certainement."