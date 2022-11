Selon Hazard, il ne mérite pas d'être sur le terrain avec les Diables après les deux dernières années

Nos Diables Rouges se sont réunis à Tubize ce lundi, avant de s'envoler dès demain, pour le Koweit afin d'affronter l'Egypte en match amical. Wout Faes et notre capitaine Eden Hazard étaient en conférence de presse avant le grand début de l'aventure "Qatar 2022".

Après de traditionnelles questions sur sa situation à Madrid, où il réaffirme son intention de rester et s'y imposer, Eden Hazard est revenu sur la concurrence de Leandro Trossard, qui pousse derrière lui pour venir prendre la place du capitaine.

"Avec Leandro, on peut jouer ensemble par exemple, mais c'est le coach qui choisit. C'est à nous de montrer que l'on peut être titulaire, que celui qui est sur le terrain mérite d'y être. Cela ne doit pas toujours être facile de faire des choix quand on est coach, mais c'est son job, et on doit accepter ces choix", explique-t-il.

"A ton avis ?"

Alors qu'un journaliste lui demande qui il mettrait sur le terrain s'il était coach, la réponse d'Eden ne se fait pas attendre. "A ton avis ?", demande-t-il avec un grand sourire. "Bien sûr que je me mettrais. Maintenant, est-ce que je mérite ? Sur les deux dernières années, probablement que non, mais sur les quinze dernières, je dirai que oui (...) je ne suis pas devenu nul en deux ans".

Eden Hazard est encore motivé, et cela, pour une simple raison : "Je veux prouver au peuple Belge qu'ils peuvent compter sur leur capitaine. Ce sera ma troisième et c'est peut-être notre dernière chance avec cette belle génération de gagner quelque chose et on va tout donner pour y arriver. Une Coupe du monde réussie sera d'aller le plus loin possible, si on va jusqu'en finale tant mieux, mais c'est à nous de faire le maximum".