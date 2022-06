"Il est temps de mettre les choses au clair": Thomas Meunier met la pression sur les Diables Rouges (vidéo)

Les Diables Rouges joueront leur premier match à l'extérieur en Ligue des Nations samedi à Cardiff face au Pays de Galles. Thomas Meunier a répondu aux questions de notre journaliste Vincent Legraive ce vendredi soir. L'attaquant a confié que l'équipe est arrivée "avec un optimisme non dissimulé après la belle réaction contre la Pologne". "On essaye de continuer de façon positive", a lancé Thomas Meunier. Avant d'ajouter: "Après la défaite contre la Hollande, il est temps de mettre les choses au clair et de prendre les 3 points".

Après le match face aux Pays-Bas, les Diables Rouges ont fait face à de nombreuses critiques. "Ces critiques étaient justifiées, car nous avons tous été mauvais", a reconnu Meunier. "Mais il n'est pas correct de remettre instantanément en question l'entraîneur, le staff et l'équipe, comme si les années passées n'avaient jamais existé. Contre les Pays-Bas, on a parfois joué comme des amateurs, et nos adversaires ont été très efficaces. Ils ont joué le match parfait et nous n'étions pas à 100 %, c'était un off-day complet mais contre la Pologne, on a vu une belle réaction et maintenant, on doit construire là-dessus."

Humiliés vendredi dernier face aux Pays-Bas (1-4), les Belges ont remis les pendules à l'heure en dominant la Pologne 6-1 mercredi à Bruxelles. Avec 3 points, la Belgique partage la 2e place du groupe derrière les Oranje, auteurs d'un 6 sur 6. Le pays de Galles est dernier sans le moindre point. Les Gallois viennent en outre de décrocheur une qualification historique pour le Mondial, une première depuis 1958, après avoir battu l'Ukraine en finale des barrages.

Le sélectionneur gallois Rob Page n'a d'ailleurs pas caché que la Ligue des Nations servira avant tout à préparer la Coupe du monde. Bien que plus faible sur le papier, la sélection galloise fait office de bête noire pour les Diables Rouges depuis quelques années. Sur les six dernières confrontations, les Belges n'ont gagné qu'une seule fois, avec notamment une défaite en quart de finale de l'Euro 2016.