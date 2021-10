Roberto Martinez est de nouveau cité comme successeur de Ronald Koeman au FC Barcelone. Le sélectionneur des Diables Rouges pourrait profiter des résultats laborieux des Catalans, où le crédit de Koeman s'épuise au fil des semaines.

Cela fait des jours que la rumeur enfle. Et Martinez a à nouveau réagi, cette fois pour le Laatste Nieuws. "Il n'y a aucun contact", lance d'emblée le Catalan. Mais il admet rester attentif. "J’adorerais que nous soyons le premier pays européen à nous qualifier pour la Coupe du monde au Qatar. C’est le défi à relever après la demi-finale de la Nations League. Dans le football, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je me lève chaque matin comme si je travaillais pour la Belgique jusqu’au dernier jour de mon contrat, mais je me rends compte que de nombreuses circonstances peuvent se produire en cours de route", a-t-il détaillé.

Pour lui succéder en cas de départ, la Belgique pourrait opter pour Thierry Henry, actuel adjoint de Martinez. Réponse après le Final Four de la Ligue des Nations.